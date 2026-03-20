Fenerbahce-Olimpia alle 18.45 su Sky Sport Uno

L'Olimpia Milano affronta la trasferta sul campo della miglior squadra di questa Eurolega, il Fenerbahce di coach Sarunas Jasikevicius. Servirà un’impresa agli uomini di coach Poeta per tenere in piedi il sogno play-in e vincere a Istanbul, dove il Fener vince da sette partite consecutive e vorrà vendicare i due ko subiti in trasferta. Appuntamento alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 18.30

L’Olimpia Milano si prepara ad affrontare una delle trasferte più difficili dell’intera stagione, quella sul campo del Fenerbahce capoclassifica di Eurolega con un record di 22 vittorie e 9 sconfitte. In casa, in particolare, la squadra di Saras Jasikevicius è pressoché imbattibile, con un record di 13-3 di cui le ultime sette vittorie consecutive davanti al proprio pubblico. La squadra campione in carica vorrà anche tornare alla vittoria dopo aver perso le ultime due gare in trasferta contro Stella Rossa e Olympiacos nell’ultima settimana, affidandosi come sempre alle sue stelle Wade Baldwin e Talen Horton-Tucker (30 punti nell’ultima gara in Grecia in una stagione da MVP). Dalla sfida mancheranno i due grandi ex Devon Hall e Nicolò Melli alle prese con degli infortuni, mentre l’Olimpia non potrà contare su Flaccadori e Dunston ma ha dalla sua parte il vantaggio del riposo, visto che a differenza del Fenerbahce (che martedì ha recuperato la sfida con l’Olympiacos) non è alle prese con un doppio turno ravvicinato. Appuntamento alle alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 18.30. E alle 20.15 anche Panathinaikos-Stella Rossa su Sky Sport Mix e Sky Sport Basket (al termine di Fener-Milano) col commento di Davide Fumagalli.