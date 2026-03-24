Ultima chiamata play-in per l’Olimpia Milano, che nel doppio turno di questa settimana si gioca le ultime chance di raggiungere una delle prime dieci posizioni. La squadra di coach Poeta va in trasferta sul campo del Monaco settimo in classifica, con la possibilità riportarsi a una gara di distanza dai monegaschi. Appuntamento alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Il ko della scorsa settimana sul campo del Fenerbahce capoclassifica era da mettere in preventivo, ma se l’Olimpia Milano vuole tenere in piedi l’obiettivo di agganciare la zona play-in non può più permettersi passi falsi. Questo doppio turno settimanale che la vedrà impegnata prima sul campo del Monaco e poi nel derby con la Virtus Bologna può essere decisivo per le ambizioni della squadra di coach Peppe Poeta, che già contro i monegaschi si giocano tanto. Il Monaco — pur dovendo fare i conti con una situazione traballante che ha portato all’addio di coach Vasilis Spanoulis, sostituito da una vecchia conoscenza del nostro basket come Manuchar Markoishvili — è una delle cinque squadre che ha un record di 18 vittorie e 14 sconfitte, occupando le ultime posizione della top-10 della classifica. Milano ha due gare da recuperare nei confronti di questo gruppetto, avendo un record del 50% con 16-16, ma anche Dubai davanti a sé con 17-15. Servirà dunque una settimana perfetta per tenere in piedi ogni chance a sei giornate dalla fine: appuntamento alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con pre-partita dalle 18.45. Alle 21 anche Real Madrid-Hapoel su Sky Sport Mix e su Sky Sport Basket al termine della gara di Milano.
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il Round 32 si è aperto con la netta sconfitta per 109-91 della Virtus Bologna a Sofia contro l'Hapoel Tel Aviv e con quella di misura dell'Olimpia Milano sul campo del Fenerbahce. Tutta l'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW