Il ko della scorsa settimana sul campo del Fenerbahce capoclassifica era da mettere in preventivo, ma se l’Olimpia Milano vuole tenere in piedi l’obiettivo di agganciare la zona play-in non può più permettersi passi falsi. Questo doppio turno settimanale che la vedrà impegnata prima sul campo del Monaco e poi nel derby con la Virtus Bologna può essere decisivo per le ambizioni della squadra di coach Peppe Poeta, che già contro i monegaschi si giocano tanto. Il Monaco — pur dovendo fare i conti con una situazione traballante che ha portato all’addio di coach Vasilis Spanoulis, sostituito da una vecchia conoscenza del nostro basket come Manuchar Markoishvili — è una delle cinque squadre che ha un record di 18 vittorie e 14 sconfitte, occupando le ultime posizione della top-10 della classifica. Milano ha due gare da recuperare nei confronti di questo gruppetto, avendo un record del 50% con 16-16, ma anche Dubai davanti a sé con 17-15. Servirà dunque una settimana perfetta per tenere in piedi ogni chance a sei giornate dalla fine: appuntamento alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con pre-partita dalle 18.45. Alle 21 anche Real Madrid-Hapoel su Sky Sport Mix e su Sky Sport Basket al termine della gara di Milano.