La Virtus perde col Paris alla 1^ di Jakovljevic

Niente da fare per la Virtus Bologna: né l’energia del ritorno al PalaDozza né la scossa data dal cambio in panchina con la promozione di Nenad Jakovljevic danno l’effetto sperato, giocando una gara poco convinta contro il Paris Basketball. Dopo un primo tempo equilibrato, i campioni d’Italia crollano nella ripresa finendo sotto in doppia cifra e poi anche di 25 lunghezze, subendo così la quinta sconfitta consecutiva in Europa. Impressionante la differenza nel tiro da tre punti per volume e precisione: Paris tenta 42 triple e ne segna 19 (45% di realizzazione), mentre i padroni di casa incappano in una serata da 6/25 (24% dall’arco). Gli ospiti mandano quattro giocatori in doppia cifra guidati dai 20 in 20 minuti di Nadir Hifi (anche 5 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi per lui), mentre ce ne sono solo due per Bologna con 16 di Matt Morgan e Momo Diouf oltre ai 12 di Luca Vildoza. Le Vu Nere torneranno in campo venerdì contro il Valencia alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket.