Virtus Bologna-Paris Basketball dalle 20.45 su Sky

Nuovo impegno europeo per Bologna, che nel recupero della 33^ giornata affronta il Paris Basketball. Entrambe le squadre hanno già detto addio al traguardo del play-in, ma per le Vu Nere la novità consiste nell’esordio in Eurolega di Nenad Jakovljevic, subentrato in panchina dopo l’esonero di Dusko Ivanovic. Diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

La Virtus volta pagina e dopo l’esonero a sorpresa di Dusko Ivanovic, arriva l’esordio sulla panchina bolognese di Nenad Jakovljevic, già assistente di Ivanovic stesso. È questo il particolare di maggior interesse nella sfida interna contro il Paris Basketball, recupero della 33^ giornata di Eurolega che la Virtus aveva dovuto posticipare per via dell’indisponibilità del proprio campo. Entrambe le squadre hanno già dovuto dire addio al traguardo del play-in, ma il talento non manca sia nel roster dei padroni di casa che in quello degli ospiti, che a loro volta hanno da poco esonerato coach Francesco Tabellini, tecnicamente un ex essendosi formato nel settore giovanile delle Vu Nere. Appuntamento dalle 20.45 per la palla a due su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.