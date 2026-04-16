Maccabi-Virtus e Olympiacos-Milano su Sky Sport

Ultimo appuntamento di Eurolega per la Virtus Bologna e per l'Olimpia Milano, ormai eliminate dalla post-season. I campioni d'Italia affrontano il Maccabi Tel Aviv, a sua volta fuori dalla corsa al play-in, mentre l'Olimpia fa visita all’Olympiacos che vuole assicurarsi il primo posto in classifica. Maccabi-Virtus è in diretta dalle 20.05 su Sky Sport Max, alle 20-15 invece Olympiacos-Milano su Sky Sport Basket
Virtus Bologna e Olimpia Milano concludono la loro stagione europea con il 38° e ultimo turno di regular season, affrontando due sfide quasi in contemporanea. I campioni d’Italia, reduci da otto sconfitte consecutive in Europa che li hanno fatti sprofondare al terz’ultimo posto in classifica, fanno visita al Maccabi Tel Aviv che a sua volta è fuori dai giochi in ottica play-in. Per Milano, invece, una trasferta sul campo dell’Olympiacos primo in classifica, che vuole difendere il primato dall’assalto di Valencia (che ha una vittoria in meno, ma gli scontri diretti a favore). Entrambe le sfide andranno in onda sui canali di Sky Sport: Maccabi-Virtus comincia alle 20.05 su Sky Sport Max col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna, mentre Olympiacos-Milano comincerà alle 20.15 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi. Alle 20.45 anche la sfida tra il Real Madrid (terzo in classifica a pari record con Hapoel e Fenerbahce a 23-14) e la Stella Rossa (settimo a pari record con Panathinaikos e Monaco a 21-16) in diretta su Sky Sport Mix col commento di Giovanni Poggi.
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
A una giornata dalla fine della regular season è ormai aritmetica l'eliminazione dell'Olimpia Milano alla corsa del torneo play-in, perdendo la quinta gara delle ultime sei contro il Bayern Monaco. Sono otto invece le sconfitte consecutive per la Virtus, battuta in casa dal Baskonia. Tutta l'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW