Maccabi-Virtus e Olympiacos-Milano su Sky Sport

Virtus Bologna e Olimpia Milano concludono la loro stagione europea con il 38° e ultimo turno di regular season, affrontando due sfide quasi in contemporanea. I campioni d’Italia, reduci da otto sconfitte consecutive in Europa che li hanno fatti sprofondare al terz’ultimo posto in classifica, fanno visita al Maccabi Tel Aviv che a sua volta è fuori dai giochi in ottica play-in. Per Milano, invece, una trasferta sul campo dell’Olympiacos primo in classifica, che vuole difendere il primato dall’assalto di Valencia (che ha una vittoria in meno, ma gli scontri diretti a favore). Entrambe le sfide andranno in onda sui canali di Sky Sport: Maccabi-Virtus comincia alle 20.05 su Sky Sport Max col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna, mentre Olympiacos-Milano comincerà alle 20.15 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi. Alle 20.45 anche la sfida tra il Real Madrid (terzo in classifica a pari record con Hapoel e Fenerbahce a 23-14) e la Stella Rossa (settimo a pari record con Panathinaikos e Monaco a 21-16) in diretta su Sky Sport Mix col commento di Giovanni Poggi.