L’Olympiacos è troppo per Milano: i greci cambiano marcia nel 3° quarto, Olimpia battuta

Sul campo dell’Olympiacos, alla ricerca di una vittoria che varrebbe la testa della classifica, l’Olimpia si presenta senza nulla da perdere ma con la giusta mentalità e nel primo tempo vanifica ogni tentativo di fuga dei greci andando al riposo lungo sotto di soli 2 punti. Dopo l’intervallo, però, i greci cambiano marcia e guidati da Tyler Dorsey e Sasha Vezenkov piazzano un parziale di 15-0 che nel 3° quarto spezza in due la partita e li lancia verso la vittoria e il ruolo di testa di serie ai playoff

A caccia di una vittoria che garantirebbe il primo posto nel tabellone playoff, l’Olympiacos inizia con le marce alte la sfida contro Milano, che viceversa non ha più nulla da chiedere alla regular season di Eurolega, e dopo poco più di 2 minuti il punteggio dice già 11-2 per i padroni di casa, ma l’Olimpia reagisce subito e al termine del 1° quarto il punteggio dice 26-23 per i padroni di casa. Cory Joseph prova a lanciare i suoi con due canestri di fila, ma l’Olimpia prova a resistere trovando buone risposte da Nico Mannion. Non solo, la tripla in transizione segnata da Devin Booker riporta tutto in parità a quota 45 prima che il canestro di Tyler Dorsey sulla sirena del 2° quarto mandi le squadre negli spogliatoi sul 47-45. L’Olympiacos inizia con un parziale di 8-3 che costringe coach Peppe Poeta a chiamare il time out dopo poco più di 3 minuti. Solo che entra in partita anche Sasha Vezenkov, arriva un parziale devastante di 15-0 e al termine del 3° quarto i greci sono avanti 68-55. La distanza creata dai padroni si rivela troppo grande per Milano, che può far poco per evitare di affondare e chiudere la sua Eurolega con una netta sconfitta che viceversa lancia l’Olympiacos come testa di serie ai playoff.