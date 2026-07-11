James , che vanta anche varie esperienze in NBA con Phoenix Suns e Brooklyn Nets fra le altre, pareva diretto al Barcellona dopo la fine del rapporto col Monaco, ma il trasferimento in Catalogna non si è concretizzato, aprendo le porte per la destinazione turca. All’ Anadolu Efes sarà allenato da coach Pablo Laso e ritroverà tre suoi ex compagni come Matthew Strazel, Jordan Loyd e Giorgios Papagiannis .

Negli scorsi giorni si era vociferata anche l’ipotesi di un suo ritorno all’Olimpia Milano, rumor che però mai ha trovato conferma. All’Efes Mike James prenderà sostanzialmente il posto dell’ex stella e simbolo Shane Larkin, che ha annunciato l’addio al club e che molto probabilmente si trasferirà al Fenerbahce. Il nativo di Portland è stato MVP nel 2024, ha portato il Monaco due volte alla Final Four ed è il miglior marcatore di tutti i tempi dell’Eurolega con oltre 5mila punti.