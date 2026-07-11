Sembrava destinato al Barcellona e invece Mike James vola in Turchia. Ufficiale infatti la firma con l’Anadolu Efes Istanbul, un accordo per una stagione con opzione per quella successiva: l’ex giocatore di Milano ritroverà tre suoi ex compagni al Monaco come Strazel, Loyd e Papagiannis
Chiusa l’esperienza di 5 anni nel Principato col Monaco, Mike James ha scelto la sua nuova destinazione. La guardia americana classe 1990, il più ambito tra i free agent di Eurolega, ha infatti firmato con l’Anadolu Efes Istanbul: ufficiale la firma su un contratto per una stagione, con opzione per la successi 2027-28.
James, che vanta anche varie esperienze in NBA con Phoenix Suns e Brooklyn Nets fra le altre, pareva diretto al Barcellona dopo la fine del rapporto col Monaco, ma il trasferimento in Catalogna non si è concretizzato, aprendo le porte per la destinazione turca. All’Anadolu Efes sarà allenato da coach Pablo Laso e ritroverà tre suoi ex compagni come Matthew Strazel, Jordan Loyd e Giorgios Papagiannis.
Negli scorsi giorni si era vociferata anche l’ipotesi di un suo ritorno all’Olimpia Milano, rumor che però mai ha trovato conferma. All’Efes Mike James prenderà sostanzialmente il posto dell’ex stella e simbolo Shane Larkin, che ha annunciato l’addio al club e che molto probabilmente si trasferirà al Fenerbahce. Il nativo di Portland è stato MVP nel 2024, ha portato il Monaco due volte alla Final Four ed è il miglior marcatore di tutti i tempi dell’Eurolega con oltre 5mila punti.