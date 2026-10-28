Eurocup: quattro italiane in campo questa sera

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Eurocup, quattro italiane in campo per la quinta giornata: il programma

Eurolega

Serata di grande basket europeo per quattro delle sei italiane impegnate in Eurocup. Maxima Roma, Napoli e Venezia saranno impegnate in trasferta, mentre Tortona giocherà in casa la sfida con Rostock. Tutte le partite delle squadre italiane sono da vedere in diretta e sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco il programma completo della serata

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

SIAULIAI-MAXIMA ROMA

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 17.30 su Sky Sport Basket col commento di Calogero Destro
  • La posizione in classifica di Maxima Roma4^ nel gruppo B

NEPTUNAS-NAPOLI

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 18 su Sky Sport Arena col commento di Calogero Destro
  • La posizione in classifica di Napoli1^ nel gruppo C

 TORTONA-ROSTOCK

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi
  • La posizione in classifica di Tortona4^ nel gruppo A

TENERIFE-VENEZIA

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 21 su Sky Sport Arena col commento di Matteo Occhiuto
  • La posizione in classifica di Venezia2^ nel gruppo B
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Basket

Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

Prende il via la stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo i primi quattro turni di gare

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