Eurocup: quattro italiane in campo questa sera

Serata di grande basket europeo per quattro delle sei italiane impegnate in Eurocup. Maxima Roma, Napoli e Venezia saranno impegnate in trasferta, mentre Tortona giocherà in casa la sfida con Rostock. Tutte le partite delle squadre italiane sono da vedere in diretta e sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco il programma completo della serata

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA