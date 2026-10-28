Eurocup: quattro italiane in campo questa sera

Serata di grande basket europeo per quattro delle sei italiane impegnate in Eurocup. Maxima Roma, Napoli e Venezia saranno impegnate in trasferta, mentre Tortona giocherà in casa la sfida con Rostock. Tutte le partite delle squadre italiane sono da vedere in diretta e sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco il programma completo della serata
TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
SIAULIAI-MAXIMA ROMA
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 17.30 su Sky Sport Basket col commento di Calogero Destro
- La posizione in classifica di Maxima Roma: 4^ nel gruppo B
NEPTUNAS-NAPOLI
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 18 su Sky Sport Arena col commento di Calogero Destro
- La posizione in classifica di Napoli: 1^ nel gruppo C
TORTONA-ROSTOCK
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi
- La posizione in classifica di Tortona: 4^ nel gruppo A
TENERIFE-VENEZIA
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 21 su Sky Sport Arena col commento di Matteo Occhiuto
- La posizione in classifica di Venezia: 2^ nel gruppo B
Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane
Prende il via la stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo i primi quattro turni di gare