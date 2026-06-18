Milano campione d'Italia 2026: le FOTO della festa

Il Taliercio è lo scenario del trionfo dell'Olimpia Milano che batte 86-72 Venezia in gara-4 della Finale dei Playoff di Serie A e conquista così il 32esimo Scudetto della sua storia, il quarto negli ultimi 5 anni, dopo che 12 mesi fa si era fermata in semifinale. Il primo Scudetto per coach Peppe Poeta, il primo da co-capitano per Pippo Ricci, che solleva il trofeo assieme a Shavon Shields,. Qui le foto della serata che si chiude tutta a tinte biancorosse

VENEZIA-MILANO: IL RESOCONTO DI GARA 4