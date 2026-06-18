Milano campione d'Italia 2026: le foto della festa dopo gara-4 a Venezia
Il Taliercio è lo scenario del trionfo dell'Olimpia Milano che batte 86-72 Venezia in gara-4 della Finale dei Playoff di Serie A e conquista così il 32esimo Scudetto della sua storia, il quarto negli ultimi 5 anni, dopo che 12 mesi fa si era fermata in semifinale. Il primo Scudetto per coach Peppe Poeta, il primo da co-capitano per Pippo Ricci, che solleva il trofeo assieme a Shavon Shields,. Qui le foto della serata che si chiude tutta a tinte biancorosse
- Dopo aver interrotto la striscia di finali e di successi un anno fa, l'Olimpia Milano torna sul trono d'Italia e lo fa al Taliercio dopo aver battuto 86-72 Venezia in gara-4 della serie Scudetto
- Annata storica per l'EA7 Emporio Armani che riempie la bacheca facendo tripletta all'interno dei confini nazionali: lo Scudetto si aggiunge alla Supercoppa e alla Coppa Italia
- Per Milano è stata una marcia quasi trionfale nei Playoff: dopo il 3-0 contro Reggio Emilia nei quarti, sono arrivati il 3-1 a Brescia in semifinale e il 3-1 a Venezia in finale
- Subentrato in corsa a Ettore Messina, che lo aveva scelto come suo erede, Peppe Poeta conquista il primo Scudetto in carriera da capo allenatore e riscatta la sconfitta di 12 mesi fa in finale alla guida di Brescia
- Si è levato un peso dalle spalle Pippo Ricci che, dopo una scorsa stagione complicata, la sua prima da capitano, in questa può finalmente festeggiare e sorridere, sollevando il titolo assieme al "pari grado" Shavon Shields
- Un altro trionfo personale per Armoni Brooks, decisivo anche in finale. Il texano, già eletto miglior giocatore in Coppa Italia e nella stagione regolare, si prende il premio di MVP anche della serie Scudetto
- Un abbraccio che vale tantissimo quello fra Armoni Brooks e Peppe Poeta. Il coach è stato decisivo per la crescita esponenziale del texano, che ha avuto spazio e responsabilità; viceversa Armoni è stato imprescindibile con le sue prestazioni per i risultati dell'allenatore campano
- Il talento britannico chiude gara-4 con 9 punti, 3 rimbalzi, 5 assist e 3 triple, una delle quali allo scadere del primo tempo. Flash di talento cristallino per Quinn Ellis, con ogni probabilità alla sua ultima partita con l'Olimpia prima di volare in NCAA con St. John's
- Preso apposta per gestire i finali equilibrati e prendersi i tiri decisivi, Marko Guduric non ha tradito. Firma 15 punti con 3 triple, due delle quali nei momenti più complicati per l'Olimpia nel quarto periodo e per respingere la rimonta di Venezia
- Come è spesso capitato in stagione, sono le sgasate di Armoni Brooks a lanciare Milano verso la vittoria. Il texano segna 11 punti con tre triple nel terzo periodo (15 totali), l'Olimpia è a +12 al 30' e non si volterà più indietro
- L'Umana Reyer chiude a testa alta la Finale Scudetto, la prima dal 2019 quando vinse 4-3 contro Sassari. La squadra di Neven Spahija alza bandiera bianca nell'unico ko casalingo dei playoff, ma può essere fiera del suo percorso in questa stagione