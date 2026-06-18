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Milano campione d'Italia 2026: le foto della festa dopo gara-4 a Venezia

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Il Taliercio è lo scenario del trionfo dell'Olimpia Milano che batte 86-72 Venezia in gara-4 della Finale dei Playoff di Serie A e conquista così il 32esimo Scudetto della sua storia, il quarto negli ultimi 5 anni, dopo che 12 mesi fa si era fermata in semifinale. Il primo Scudetto per coach Peppe Poeta, il primo da co-capitano per Pippo Ricci, che solleva il trofeo assieme a Shavon Shields,. Qui le foto della serata che si chiude tutta a tinte biancorosse 

VENEZIA-MILANO: IL RESOCONTO DI GARA 4

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