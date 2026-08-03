Europeo U18: nel quintetto All-Star del torneo c'è anche l'azzurro Cheickh Niang
All'Europeo U18 giocato a Trento l'Italia ha sfiorato l'impresa, perdendo solo in finale contro la Slovenia, ma il torno ha lasciato ottime sensazioni in casa azzurra. E al termine della manifestazione Cheickh Niang, protagonista anche nella sfida persa contro la Slovenia, è stato inserito nel quintetto All-Star insieme al fenomeno sloveno Stefan Joksimovic, eletto MVP dell'Europeo, e ad altre tre giovani stelle assai promettenti
L'ITALIA SI ARRENDE IN FINALE: SLOVENIA CAMPIONE D'EUROPA U18
- 23.1 punti a partita
- 6.7 rimbalzi a partita
- 3.7 assist a partita
- 16.1 punti a partita
- 3.3 rimbalzi a partita
- 3.6 assist a partita
- 16 punti a partita
- 6.3 rimbalzi a partita
- 2.2 assist a partita
- 17.2 punti a partita
- 5.6 rimbalzi a partita
- 1.1 assist a partita
- 11.3 punti a partita
- 10.1 rimbalzi a partita
- 1.7 assist a partita