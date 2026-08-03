Europeo U18: nel quintetto All-Star del torneo c'è anche l'azzurro Cheickh Niang

All'Europeo U18 giocato a Trento l'Italia ha sfiorato l'impresa, perdendo solo in finale contro la Slovenia, ma il torno ha lasciato ottime sensazioni in casa azzurra. E al termine della manifestazione Cheickh Niang, protagonista anche nella sfida persa contro la Slovenia, è stato inserito nel quintetto All-Star insieme al fenomeno sloveno Stefan Joksimovic, eletto MVP dell'Europeo, e ad altre tre giovani stelle assai promettenti

L'ITALIA SI ARRENDE IN FINALE: SLOVENIA CAMPIONE D'EUROPA U18