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Europeo U18: nel quintetto All-Star del torneo c'è anche l'azzurro Cheickh Niang

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All'Europeo U18 giocato a Trento l'Italia ha sfiorato l'impresa, perdendo solo in finale contro la Slovenia, ma il torno ha lasciato ottime sensazioni in casa azzurra. E al termine della manifestazione Cheickh Niang, protagonista anche nella sfida persa contro la Slovenia, è stato inserito nel quintetto All-Star insieme al fenomeno sloveno Stefan Joksimovic, eletto MVP dell'Europeo, e ad altre tre giovani stelle assai promettenti

L'ITALIA SI ARRENDE IN FINALE: SLOVENIA CAMPIONE D'EUROPA U18

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