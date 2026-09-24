Olimpia Milano, il roster per l'Eurolega: tra certezze e scommesse per puntare in alto
Milano è pronta a rituffarsi nella nuova avventura europea, partendo da diverse certezze, in panchina così come sul campo, ma anche con tante novità e qualche scommessa che in casa Olimpia sperano possa portare la squadra a vivere una stagione positiva anche in Eurolega
MILANO E BOLOGNA IN EUROLEGA: DOVE VEDERE LE PARTITE DELLE DUE ITALIANE
- #2
- Guardia
- #7
- Guardia
- #21
- Guardia
- #23
- Guardia
- #22
- Guardia
- #10
- Guardia
- #13
- Guardia
- #24
- Guardia
- #45
- Ala
- #17
- Ala
- #25
- Ala
- #0
- Ala
- #31
- Centro
- #5
- Centro
- #25
- Centro
- Allenatore