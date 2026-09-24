Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Olimpia Milano, il roster per l'Eurolega: tra certezze e scommesse per puntare in alto

Eurolega fotogallery
16 foto

Milano è pronta a rituffarsi nella nuova avventura europea, partendo da diverse certezze, in panchina così come sul campo, ma anche con tante novità e qualche scommessa che in casa Olimpia sperano possa portare la squadra a vivere una stagione positiva anche in Eurolega

MILANO E BOLOGNA IN EUROLEGA: DOVE VEDERE LE PARTITE DELLE DUE ITALIANE

ALTRE FOTOGALLERY

Treviso ingaggia Ike Anigbobu: tutte le firme

Serie A

Treviso corre ai ripari dopo l'infortunio di Croswell: firmato Ike Anigbobu, centro visto a...

112 foto

Il Dream Team di Supercoppa premia Olimpia e Reyer

Serie A

Si sono contese il trofeo fino al supplementare che ha deciso la finalissima e Milano e Venezia...

5 foto

Riparte il grande basket su Sky: le gare in onda

Basket

La grande pallacanestro italiana ed europea riparte sui canali di Sky Sport. Dopo le emozioni...

34 foto

Supercoppa LBA: tutte le sfide su Sky Sport

Serie A

Si apre la stagione della pallacanestro italiana con la Supercoppa 2026: in campo Olimpia Milano,...

6 foto

Il Real prende Nick Smith Jr: tutte le firme

Eurolega

L'Eurolega scalda i motori in vista della stagione, da seguire sui canali di Sky Sport e in...

140 foto

Video in evidenza

    Basket: Ultime Notizie

    La BC Roma si presenta, Mannion: "Voliamo alto"

    Serie A

    La nuovissima BC Roma si è presentata ieri ai suoi tifosi, accorsi in più di un migliaio al...

    Eurolega 2026-27: la preview con Flavio Tranquillo

    Eurolega

    Le ambizioni di Olimpia Milano e Virtus Bologna dopo la Supercoppa italiana di Tortona, le...

    Milano, dalla Supercoppa al via dell'Eurolega

    Basket

    Vinta la Supercoppa italiana a Tortona in finale contro Venezia, Milano si appresta al debutto in...