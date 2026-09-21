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Supercoppa LBA, il Dream Team della manifestazione premia Milano e Venezia

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Si sono contese il trofeo fino al supplementare che ha deciso la finalissima e Milano e Venezia sono le grandi proataogniste anche del Dream Team della manifestazione. Nel quintetto ideale della Supercoppa, infatti, ci sono tre giocatori dell'Olimpia e due della Reyer, a testimonianza del dominio di quelle che, forse non a caso, sono state pure le finaliste dello scorso campionato

MILANO VINCE LA SUPERCOPPA: VENEZIA CEDE DOPO UN SUPPLEMENTARE

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