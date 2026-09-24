Virtus Bologna, il roster per l'Eurolega: dopo la rivoluzione si prova a stupire
A Bologna l’estate ha portato una vera e propria rivoluzione, nel roster così come in panchina, e ora in casa Virtus l’idea è quella di recitare un ruolo da outsider in Eurolega. I talenti, molti da scoprire al massimo livello europeo, non mancano e l’organico è a dir poco intrigante
MILANO E BOLOGNA IN EUROLEGA: DOVE VEDERE LE PARTITE DELLE DUE ITALIANE
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