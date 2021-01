Focolaio Varese, salgono a 16 i positivi al Covid

Sono emersi altri quattro casi all'interno del gruppo squadra di Varese, che si vanno a sommare ai dodici già precedentemente comunicati: non è stato specificato il nome dei positivi. La gara prevista per il 10 gennaio contro Brindisi è già stata rinviata

La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha comunicato che, a seguito di ulteriori tamponi molecolari effettuati due giorni orsono ai componenti del team squadra, sono emersi altri quattro casi di positività al Covid-19 che vanno a sommarsi ai dodici precedentemente comunicati. Il club biancorosso ha attivato anche per loro tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato immediatamente le autorita' competenti.

Già rinviata la partita contro Brindisi

leggi anche

Reggio ko, Sassari alle Final 8 di Coppa Italia

La societa' varesina, nel rispetto della privacy, non ha comunicato neppure in questa occasione i nomi delle persone contagiate, che ora sono in tutto 16; si sa soltanto della positività di Luis Scola in quanto la notizia era filtrata dall'Argentina. La partita in programma domenica prossima a Varese con la Happy Casa Brindisi era gia' stata rinviata, al pari di quella in calendario lo scorso 3 gennaio a Trieste contro l'Allianz.