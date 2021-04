Prestigioso riconoscimento per l'allenatore dell'Olimpia Milano che sarà inserito nella Hall of Fame della Fiba, in una cerimonia che si terrà il prossimo 18 giugno: "In oltre tre decenni da coach ha consolidato la sua reputazione come uno dei più grandi di tutti i tempi"

Una notizia che dà lustro all'uomo e a tutto il basket italiano. Ettore Messina sarà inserito nella Hall of Fame della Fiba. Un prestigioso riconoscimento per l'allenatore che ha appena trascinato l'Olimpia Milano ai playoff di Eurolega dopo 7 anni di assenza. La cerimonia ufficiale, in forma digitale, si terrà il prossimo 18 giugno: la classe del 2021 sarà inserita insieme a quella del 2020, annunciata solo pochi giorni fa dopo il rinvio a causa del Covid. "Messina ha portato la Nazionale Italiana al secondo posto agli Europei del 1997 - si legge nel comunicato della Fiba -, e nei suoi oltre tre decenni da coach ha consolidato la sua reputazione come uno dei più grandi allenatori europei di tutti i tempi. Tra i tanti trionfi conquistati ci sono quattro Eurolega". 30 in totale sono i trofei vinti dal classe '59 nella sua lunga carriera sulle panchine di Virtus Bologna, Treviso, Real Madrid e Cska Mosca, oltre all'orgoglio di essere diventato il primo allenatore italiano in una gara di Nba con i San Antonio Spurs, di cui era il prezioso assistente di Gregg Popovich.