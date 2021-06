Sasha Djordjevic come Ibra: bloccato nel traffico poco prima di gara-3 della finale scudetto contro Milano, il coach della Virtus Bologna è stato 'salvato' da un tifoso bianconero, che l'ha accompagnato alla Segafredo Arena in tempo per la palla a due. Pochi mesi fa lo svedese aveva chiesto un passaggio a un milanista in scooter per poter essere presente sul palco di Sanremo

E' successo ancora: dopo Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, ecco Sasha Djordjevic a Bologna. Come riportato da 'Repubblica' il coach della Virtus Bologna è stato infatti portato alla Segafredo Arena, appena prima della palla a due di gara-3 della finale scudetto contro l'Olimpia Milano, da un tifoso bianconero in scooter. Djordjevic era infatti rimasto bloccato nel traffico sulle strade di Bologna a causa di un ingorgo: riconosciuto da un tifoso che si stava dirigendo al palazzetto per assistere al match, ha accettato un passaggio ed è arrivato 40' prima della palla a due, giusto in tempo per l'ultimo discorso alla squadra, poi vincente contro l'AX e ora a un solo successo dallo scudetto. Il precedente è invece legato a Ibra, che bloccato in autostrada da un incidente, si fece portare a Sanremo da un tifoso del Milan in scooter, riuscendo ad arrivare in tempo per la sua ospitata al Festival.