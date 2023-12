Virtus Bologna, che colpo: arriva Ante Zizic

Mercoledì in Eurolega l'esordio di Lomasz?

Zizic è in forma, ha giocato regolarmente nel campionato turco, ma difficilmente lo vedremo in campo già mercoledì in Eurolega, quando la Virtus sfiderà il Bayern Monaco (diretta alle 20.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin). Più probabile invece l'esordio di Rihards Lomasz, la guardia lettone che ha preso il posto di Jaleen Smith. Le Vu nere voleranno poi in Germania per sfidare l'Alba Berlino, match in programma venerdì alle 19, sempre in diretta su Sky. Doppio impegno europeo anche per Milano: prima contro l'Olympiacos al Pireo (martedì 2, ore 20.15 su Sky Sport Arena e NOW), poi contro il Bayern al Forum di Assago (venerdì 5, ore 20.30 su Sky Sport Uno e NOW).