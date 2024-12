Domenica scorsa l’esordio a Reggio Emilia di Kenneth Faried, una decina di stagioni in NBA e campione del mondo con gente come Curry e Irving nel 2014. Se oggi fa notizia avere nel nostro Paese un nome così importante della pallacanestro, fino a qualche anno fa era prassi per i grandi campioni sbarcare in Italia e giocare nel nostro campionato. Da McAdoo a Wilkins, tanti All-Star hanno calcato i nostri parquet. Ma tra fenomeni e stelle, non sono mancate anche le meteore…