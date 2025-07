Dai Denver Nuggets all'Olimpia Milano: Vlatko Cancar sbarca in Italia direttamente dalla NBA. Contratto pluriennale per il classe 1997. "Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra, lavorare duro e fare tutti i sacrifici necessari per ottenere risultati speciali sognando – per quanto difficile – di vedere un giorno il mio nome sul muro della Hall of Fame dell’Olimpia”, ha dichiarato lo sloveno

