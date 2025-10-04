Trapani parte con una vittoria, Trieste ko 87-91

Inaugurata ufficialmente la stagione con il primo match di regular season. Al Pala Trieste sono i siciliani a passare e a battere i padroni di casa con il punteggio di 91-87. Domani alle 16 la sfida tra Milano e Tortona, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
IL BASKET ITALIANO TORNA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
Dopo la Supercoppa vinta da Milano che ha aperto la stagione del basket italiano, è partita questo sabato sera la regular season con il primo match di questo nuovo campionato 2025-2026. Al Pala Trieste si sono affrontati i padroni di casa di coach Israel Gonzalez e il Trapani allenato da Jasmin Repesa. Il Trapani Shark parte forte, chiudendo il primo quarto sul +11 e rimane comunque sempre avanti nel punteggio anche nel secondo e nel terzo quarto. Ma nell’ultimo la squadra di Repesa vede progressivamente ridursi il suo vantaggio fino a un +1 su Trieste. Trapani resiste e riesce comunque poi a fissare il risultato finale sul 91-87. Timmy Allen guida i suoi con 21 punti, Ford chiude a 16 e Petrucelli a 13. Per Trieste il miglior realizzatore è Jahmi’us Ramsey con 20 punti.
Domani Milano contro Tortona su Sky
Trieste-Trapani ha dunque aperto la regular season del basket italiano ma domani c'è grande attesa per l'esordio di Milano, attesa dalla sfida contro Tortona. Il match tra la squadra di coach Messina e quella allenata da Fioretti è in programma domani, domenica 5 ottobre, alle ore 16. Milano-Tortona sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin.