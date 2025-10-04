Trapani parte con una vittoria, Trieste ko 87-91

Inaugurata ufficialmente la stagione con il primo match di regular season. Al Pala Trieste sono i siciliani a passare e a battere i padroni di casa con il punteggio di 91-87. Domani alle 16 la sfida tra Milano e Tortona, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Dopo la Supercoppa vinta da Milano che ha aperto la stagione del basket italiano, è partita questo sabato sera la regular season con il primo match di questo nuovo campionato 2025-2026. Al Pala Trieste si sono affrontati i padroni di casa di coach Israel Gonzalez e il Trapani allenato da Jasmin Repesa. Il Trapani Shark parte forte, chiudendo il primo quarto sul +11 e rimane comunque sempre avanti nel punteggio anche nel secondo e nel terzo quarto. Ma nell’ultimo la squadra di Repesa vede progressivamente ridursi il suo vantaggio fino a un +1 su Trieste. Trapani resiste e riesce comunque poi a fissare il risultato finale sul 91-87. Timmy Allen guida i suoi con 21 punti, Ford chiude a 16 e Petrucelli a 13. Per Trieste il miglior realizzatore è Jahmi’us Ramsey con 20 punti.