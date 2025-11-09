Trapani-Cremona alle 12 su Sky: risultato LIVE

Offerte Sky
Serie A Basket, Trapani-Cremona alle 12 su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Serie A

Dopo la vittoria di Napoli, la Trapani Shark ospita la Vanoli Cremona, a sua volta vincente nell’ultimo turno infrasettimanale contro Trento. Sfida in diretta a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi; e alle 16 da non perdere anche Brescia contro Trieste

In vetta alla classifica della Serie A di basket ci sono la Virtus Bologna e la Germani Brescia con 10 punti, ma insieme a loro anche la Trapani Shark ha un record di 5 vittorie e una sola sconfitta, scendendo però all’ottavo posto per via della penalizzazione di 4 punti decisa lo scorso maggio. La squadra di coach Jasmin Repesa però continua a macinare successi, come quello ottenuto a Napoli nel turno infrasettimanale, potendo contare sul miglior attacco del campionato (92.5 punti a partita). La Vanoli Cremona però non è da meno, vincendo quattro delle sei gare disputate fino a questo momento per issarsi fino al sesto posto che vorrebbe dire playoff, togliendosi anche la soddisfazione di vincere al PalaDozza per infliggere alla Virtus l’unico ko in campionato di questa stagione. Una sfida affascinante tra due squadre con grandi ambizioni, da non perdere in diretta a partire alle 12 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.

LBA, 7^ giornata: programma e risultati

  • Trapani-Cremona LIVE alle 12 su Sky Sport Basket e NOW
  • Brescia-Trieste LIVE alle 16 su Sky Sport Basket e NOW (pre-partita dalle 15.30)
  • Milano-Treviso alle 17
  • Trento-Napoli alle 17.30
  • Tortona-Varese alle 18
  • Virtus Bologna-Reggio Emilia alle 18.30
  • Venezia-Sassari alle 19
  • Cantù-Udine alle 20

Serie A basket, la classifica

