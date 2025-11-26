Maccabi-Olimpia Milano LIVE su Sky Sport Basket

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a risollevarsi in Europa contro il Maccabi Tel Aviv, al momento fanalino di coda in Eurolega. Peppe Poeta, all’esordio da head coach a tutti gli effetti dopo le dimissioni di Ettore Messina, cerca quindi un prezioso colpo in trasferta per tornare in zona play-in. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

Scivolata fuori dalla zona play-in dopo la sconfitta casalinga di giovedì scorso contro l’Hapoel, l’Olimpia prova a rilanciarsi affrontando in trasferta l’altra squadra di Tel Aviv. E nella sfida al Maccabi, al momento ultimo in classifica a pari punti con l’ASVEL, Peppe Poeta sarà per la prima volta a tutti gli effetti head coach dopo le dimissioni a sorpresa arrivate lunedì sera da parte di Ettore Messina. Per Poeta, a dire il vero, non si tratta di un esordio, perché l’ex allenatore di Brescia aveva già guidato la squadra alle vittorie sull’ASVEL e sull’Olympiacos sostituendo Messina, assente per indisposizione.