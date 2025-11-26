Maccabi-Olimpia Milano LIVE su Sky Sport Basket

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a risollevarsi in Europa contro il Maccabi Tel Aviv, al momento fanalino di coda in Eurolega. Peppe Poeta, all’esordio da head coach a tutti gli effetti dopo le dimissioni di Ettore Messina, cerca quindi un prezioso colpo in trasferta per tornare in zona play-in. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
Scivolata fuori dalla zona play-in dopo la sconfitta casalinga di giovedì scorso contro l’Hapoel, l’Olimpia prova a rilanciarsi affrontando in trasferta l’altra squadra di Tel Aviv. E nella sfida al Maccabi, al momento ultimo in classifica a pari punti con l’ASVEL, Peppe Poeta sarà per la prima volta a tutti gli effetti head coach dopo le dimissioni a sorpresa arrivate lunedì sera da parte di Ettore Messina. Per Poeta, a dire il vero, non si tratta di un esordio, perché l’ex allenatore di Brescia aveva già guidato la squadra alle vittorie sull’ASVEL e sull’Olympiacos sostituendo Messina, assente per indisposizione.
Eurolega, 13^ giornata: programma e orari
- Maccabi-Olimpia Milano mercoledì 26 novembre LIVE su Sky Sport Basket (TABELLINO LIVE)
- Stella Rossa-Olympiacos mercoledì 26 novembre alle 19.30 su Sky Sport Mix
- Monaco-Efes mercoledì 26 novembre alle 19.30
- Barcellona-ASVEL mercoledì 26 novembre alle 20.30
- Dubai-Paris 90-89
- Fenerbahce-Virtus Bologna 66-64
- Zalgiris-Baskonia 82-67
- Hapoel-Real Madrid 74-75
- Panathinaikos-Partizan 91-69
- Valencia-Bayern Monaco 90-64
