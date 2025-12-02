Basket Room, lo spazio di approfondimento settimanale in onda su Sky Sport 24, raddoppia e da questa settimana ogni martedì andrà in onda una puntata a tema Serie A, a cura di Giulia Cicchiné e Geri De Rosa. Ogni settimana un tema da approfondire, che svilupperemo anche su Sky Sport Insider, ma per cominciare occorre fare un punto della situazione, inquadrando la situazione del campionato italiano dopo le prime 9 giornate
