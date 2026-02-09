Serie A

La 19^ giornata si apre con la vittoria in volata di Cremona su Cantù, e con quelle di Venezia a Napoli e di Trento contro Varerse. Tortona batte Trieste, mentre Udine supera Sassari. Lunedì il big match tra Brescia prima in classifica e Virtus Bologna seconda da non perdere dalle 20 su Sky Sport Basket. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW BRESCIA-VIRTUS LIVE - GLI HIGHLIGHTS DI BASKET