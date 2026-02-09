Offerte Sky
Serie A Basket, Brescia-Virtus Bologna su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Serie A

La prima e la seconda forza del campionato di Serie A di basket si affrontano in uno scontro al vertice: Brescia ospita la Virtus Bologna per difendere il primo posto in classifica, cercando di vendicare il ko subito all'andata contro i campioni in carica. Appuntamento in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 19^ giornata si apre con la vittoria in volata di Cremona su Cantù, e con quelle di Venezia a Napoli e di Trento contro Varerse. Tortona batte Trieste, mentre Udine supera Sassari. Lunedì il big match tra Brescia prima in classifica e Virtus Bologna seconda da non perdere dalle 20 su Sky Sport Basket. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW BRESCIA-VIRTUS LIVE - GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

