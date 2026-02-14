Ad aprire la 20^ giornata di campionato arriva la sfida tra Varese e Brescia. Palla a due alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Si apre la 20^ giornata di campionato e a scendere in campo sono Varese e Brescia, entrambe reduci da sconfitte dolorose. Per i padroni di casa, attualmente al 12° posto in classifica, è arrivato lo stop in volata a Trento. Per i ragazzi di coach Matteo Cotelli, invece, la sconfitta casalinga contro la Virtus ha significato perdere la vetta della classifica e in qualche modo ridimensionare le aspettative di una stagione fin qui esaltante. Facile quindi prevedere che entrambe le squadre saranno animate dalla voglia di prendersi una rivincita immediata. Appuntamento dalle 18.15 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.