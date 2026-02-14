Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A Basket, Varese-Brescia alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

Ad aprire la 20^ giornata di campionato arriva la sfida tra Varese e Brescia. Palla a due alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Si apre la 20^ giornata di campionato e a scendere in campo sono Varese e Brescia, entrambe reduci da sconfitte dolorose. Per i padroni di casa, attualmente al 12° posto in classifica, è arrivato lo stop in volata a Trento. Per i ragazzi di coach Matteo Cotelli, invece, la sconfitta casalinga contro la Virtus ha significato perdere la vetta della classifica e in qualche modo ridimensionare le aspettative di una stagione fin qui esaltante. Facile quindi prevedere che entrambe le squadre saranno animate dalla voglia di prendersi una rivincita immediata. Appuntamento dalle 18.15 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. 

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 19^ giornata si chiude col successo della Virtus Bologna a Brescia nel big match del campionato, riprendendosi il primo posto in classifica in virtù degli scontri diretti. Resta invece all'ultimo posto Treviso, a cui non riesce l'impresa contro l'Olimpia Milano pur impegnandola fino all'ultimo. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Milano spreca un'occasione: Dubai si impone 96-78

Eurolega

Sconfitta netta per Milano che si arrende 96-78 all'Allianz Cloud contro Dubai nel Round 28 di...

Djokovic a bordo campo per Olympiacos-Stella Rossa

Eurolega

Serata importante al Pireo, dove Olympiacos e Stella Rossa si sono date battaglia fino all’ultimo...

Olimpia Milano-Dubai alle 20.30 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona...

Virtus travolta a Istanbul: l'Efes vince di 31

Eurolega

Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna, mai davvero in partita sul campo...

Ettore Messina esclusivo a 'Buffa Talks'

da non perdere

Dal 13 febbraio su Sky Sport Basket e NOW da non perdere la prima parte di Federico Buffa Talks:...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS