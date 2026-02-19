Venezia-Tortona dalle 18 su Sky Sport

Ad aprire la seconda giornata della Final Eight di Coppa Italia è la sfida tra Venezia e Tortona, terzo quarto di finale in programma. Palla a due alle 18, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

A nemmeno ventiquattr’ore dai primi due quarti di finale, si torna già in campo a Torino per la Final Eight di Coppa Italia. Ad aprire la seconda giornata saranno Venezia e Tortona, due squadre dalle ambizioni importanti che si affrontano con in palio un posto in semifinale contro la vincente dell’altro quarto di finale in programma oggi alle 20.45 tra Virtus campione d’Italia e Napoli (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20.45). Appuntamento dalle 18 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.