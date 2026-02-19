Venezia-Tortona dalle 18 su Sky Sport

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Final Eight Coppa Italia, Venezia-Tortona alle 18 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

 

Ad aprire la seconda giornata della Final Eight di Coppa Italia è la sfida tra Venezia e Tortona, terzo quarto di finale in programma. Palla a due alle 18, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

TUTTA LA FINAL EIGHT SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA: IL TABELLONE AGGIORNATO

A nemmeno ventiquattr’ore dai primi due quarti di finale, si torna già in campo a Torino per la Final Eight di Coppa Italia. Ad aprire la seconda giornata saranno Venezia Tortona, due squadre dalle ambizioni importanti che si affrontano con in palio un posto in semifinale contro la vincente dell’altro quarto di finale in programma oggi alle 20.45 tra Virtus campione d’Italia e Napoli (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20.45). Appuntamento dalle 18 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin. 

FOTOGALLERY

1/7
Basket

Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight

A Torino è cominciata la Final Eight della 50^ Coppa Italia, con le vittorie di Brescia e Milano nei primi due quarti di finale (ci sarà quindi un derby lombardo nella prima semifinale). Tutte le partite fino alla finalissima di domenica 22 febbraio saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite HIGHLIGHTS: BRESCIA-UDINE 78-64 - MILANO-TRIESTE 94-86

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Venezia-Tortona dalle 18 su Sky Sport

Serie A

  Ad aprire la seconda giornata della Final Eight di Coppa Italia è la sfida tra Venezia e...

Virtus Bologna-Napoli dalle 20.45 su Sky Sport

Serie A

A scendere in campo nell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia sono la Virtus...

Milano cambia marcia e batte Trieste 94-86

Basket

Con un grande secondo tempo l'Olimpia Milano supera Trieste e avanza in semifinale di Coppa...

Brescia batte Udine 78-64 e avanza in semifinale

Basket

La 50^ Coppa Italia si apre col successo da grande squadra di Brescia, che rimane sempre avanti...

Final 8: Milano-Trieste alle 20.45 su Sky Sport

Basket

Il secondo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia vede affrontarsi la testa di serie...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS