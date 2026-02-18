Dopo la sfida tra Brescia e Udine per aprire le Final Eight di Coppa Italia, il programma dei quarti di finale prosegue con la sfida tra l’Olimpia Milano (testa di serie numero 3) e la Pallacanestro Trieste (numero 6), con la vincente che sfiderà proprio chi passerà il turno tra la Germani e l’UPU. La partita tra Milano e Trieste si preannuncia estremamente interessante: nell’unico incontro stagionale tra le due squadre è stata Trieste a vincere per 86-82, in quella che è stata l’ultima partita allenata da Ettore Messina per l’Olimpia prima di lasciare la panchina a Peppe Poeta. C’è una novità in panchina anche per Trieste, visto che Israel Gutierrez è stato sollevato dall’incarico dopo il successo contro Napoli, venendo sostituito dal suo assistente Francesco Taccetti al suo esordio come capo-allenatore. Un motivo in più per seguire una gara dentro-o-fuori che verrà trasmessa alle 20.45 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna.