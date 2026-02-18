Il secondo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia vede affrontarsi la testa di serie numero 3, l’Olimpia Milano, contro la numero 6, la Pallacanestro Trieste. In panchina per Trieste fa il suo esordio Francesco Taccetti, promosso a capo-allenatore dopo l’esonero di Israel Gonzalez. Appuntamento alle 20.45 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna
Dopo la sfida tra Brescia e Udine per aprire le Final Eight di Coppa Italia, il programma dei quarti di finale prosegue con la sfida tra l’Olimpia Milano (testa di serie numero 3) e la Pallacanestro Trieste (numero 6), con la vincente che sfiderà proprio chi passerà il turno tra la Germani e l’UPU. La partita tra Milano e Trieste si preannuncia estremamente interessante: nell’unico incontro stagionale tra le due squadre è stata Trieste a vincere per 86-82, in quella che è stata l’ultima partita allenata da Ettore Messina per l’Olimpia prima di lasciare la panchina a Peppe Poeta. C’è una novità in panchina anche per Trieste, visto che Israel Gutierrez è stato sollevato dall’incarico dopo il successo contro Napoli, venendo sostituito dal suo assistente Francesco Taccetti al suo esordio come capo-allenatore. Un motivo in più per seguire una gara dentro-o-fuori che verrà trasmessa alle 20.45 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna.