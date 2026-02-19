Virtus Bologna-Napoli dalle 20.45 su Sky Sport

A scendere in campo nell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia sono la Virtus Bologna campione d’Italia e l’ambiziosa Napoli. Palla a due alle 20.45, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi
Ultimo giro per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia, con la Virtus Bologna campione d’Italia in carica che affronterà Napoli. In palio c’è l’accesso in semifinale contro la vincente dell’altro quarto in programma oggi alle 18 tra Venezia e Tortona (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW). Appuntamento dalle 20.45 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.
Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight
A Torino è cominciata la Final Eight della 50^ Coppa Italia, con le vittorie di Brescia e Milano nei primi due quarti di finale (ci sarà quindi un derby lombardo nella prima semifinale). Tutte le partite fino alla finalissima di domenica 22 febbraio saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite HIGHLIGHTS: BRESCIA-UDINE 78-64 - MILANO-TRIESTE 94-86