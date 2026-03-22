La Virtus Bologna cade 84-70 al PalaBigi contro Reggio Emilia nella 23esima giornata di Serie A. Quarto stop per i bianconeri che, ancora privi di Pajola e Vildoza, restano comunque in vetta alla classifica; viceversa è il quarto successo consecutivo per la Unahotels che domina letteralmente, costruisce la vittoria nei due periodi centrali (49-36) e si porta da sola al settimo posto, in piena zona Playoff. Sugli scudi Echenique, 15 punti, e Barford, 14
©Getty
Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 23^ giornata di LBA vede le vittorie di Milano, di Brescia e di Venezia, e tutte e tre sono qualificate ai Playoff con 7 turni ancora da disputare. Dopo 5 sconfitte torna al successo Napoli che asfalta Varese, Tortona infila la quarta travolgendo Cantù, mentre in fondo Treviso batte Cremona e si porta.a -4 dai brianzoli penultimi. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET