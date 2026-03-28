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Serie A Basket, Varese-Tortona alle 18.30 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

Ad aprire la 24^ giornata di campionato è la sfida tra Varese, che punta a recuperare terreno nei confronti della zona playoff, e Tortona, che invece vuole restare nelle zone alte della classifica. Palla a due alle 18.30, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

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Varese, reduce dalla brutta sconfitta patita a Napoli domenica scorsa, non vuole perdere terreno rispetto alla zona playoff. Tortona, invece, punta a non interrompere il filotto di quattro vittorie consecutive che nelle ultime settimane ne ha solidificato il ruolo di quinta forza del campionato dietro a Milano, Venezia, Brescia e Bologna. All’andata, il 9 novembre dello scorso anno, erano stati i ragazzi di coach Mario Fioretti ad avere la meglio in volata 90-87 grazie ad uno scatenato Christian Vital da 28 punti, ma da allora Varese ha compiuto passi in avanti importanti e, come detto, punta a tornare ai playoff sulle spalle di giocatori di talento come Ike Iroegbu e Olivier Nkamhoua. Appuntamento dalle 18.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi. 

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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 24^ giornata di LBA si apre con il successo di Varese in casa contro Tortona, salendo momentaneamente all'ottavo posto in classifica. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW VARESE-TORTONA: RACCONTO E HIGHLIGHTS GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

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