Varese-Tortona alle 18.30 su Sky Sport

Ad aprire la 24^ giornata di campionato è la sfida tra Varese, che punta a recuperare terreno nei confronti della zona playoff, e Tortona, che invece vuole restare nelle zone alte della classifica. Palla a due alle 18.30, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

Varese, reduce dalla brutta sconfitta patita a Napoli domenica scorsa, non vuole perdere terreno rispetto alla zona playoff. Tortona, invece, punta a non interrompere il filotto di quattro vittorie consecutive che nelle ultime settimane ne ha solidificato il ruolo di quinta forza del campionato dietro a Milano, Venezia, Brescia e Bologna. All’andata, il 9 novembre dello scorso anno, erano stati i ragazzi di coach Mario Fioretti ad avere la meglio in volata 90-87 grazie ad uno scatenato Christian Vital da 28 punti, ma da allora Varese ha compiuto passi in avanti importanti e, come detto, punta a tornare ai playoff sulle spalle di giocatori di talento come Ike Iroegbu e Olivier Nkamhoua. Appuntamento dalle 18.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.