Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky Sport

La Virtus, reduce dal cambio in panchina e da una settimana negativa in Eurolega, mentre Venezia non vuole mollare la presa rispetto alle prime posizioni in classifica. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 20, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

La 25^ giornata di Lega Basket si chiude con un vero e proprio big match. Alla Virtus Arena scendono infatti in campo Bologna e Venezia, rispettivamente prima e terza in classifica. La Virtus, dopo il cambio in panchina con l’addio a Dusko Ivanovic, vive un momento complicato e dopo la doppia sconfitta casalinga patita con Paris Basketball e Valencia vuole riscattarsi confermandosi in vetta. Venezia, invece, vorrebbe confermare la crescita delle ultime settimane e approfittare dell’occasione per avvicinarsi ulteriormente a quella vetta. L’appuntamento è dalle 20 per la palla a due di Udine-Milano su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.