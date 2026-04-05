Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky Sport

La Virtus, reduce dal cambio in panchina e da una settimana negativa in Eurolega, mentre Venezia non vuole mollare la presa rispetto alle prime posizioni in classifica. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 20, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi
La 25^ giornata di Lega Basket si chiude con un vero e proprio big match. Alla Virtus Arena scendono infatti in campo Bologna e Venezia, rispettivamente prima e terza in classifica. La Virtus, dopo il cambio in panchina con l’addio a Dusko Ivanovic, vive un momento complicato e dopo la doppia sconfitta casalinga patita con Paris Basketball e Valencia vuole riscattarsi confermandosi in vetta. Venezia, invece, vorrebbe confermare la crescita delle ultime settimane e approfittare dell’occasione per avvicinarsi ulteriormente a quella vetta. L’appuntamento è dalle 20 per la palla a due di Udine-Milano su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 25^ giornata di LBA si è aperta con la netta vittoria di Brescia che, battendo Napoli, aggancia in vetta alla classifica la Virtus, con cui ha però perso entrambi gli scontri diretti. Nella domenica di Pasqua Milano batte in volata Reggio Emilia e torna al terzo posto mentre proprio Bologna perde in casa contro Venezia e quindi deve condividere il primo posto. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET