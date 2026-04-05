Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A Basket, Virtus Bologna Venezia alle 20 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

La Virtus, reduce dal cambio in panchina e da una settimana negativa in Eurolega, mentre Venezia non vuole mollare la presa rispetto alle prime posizioni in classifica. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 20, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

La 25^ giornata di Lega Basket si chiude con un vero e proprio big match. Alla Virtus Arena scendono infatti in campo Bologna e Venezia, rispettivamente prima e terza in classifica. La Virtus, dopo il cambio in panchina con l’addio a Dusko Ivanovic, vive un momento complicato e dopo la doppia sconfitta casalinga patita con Paris Basketball e Valencia vuole riscattarsi confermandosi in vetta. Venezia, invece, vorrebbe confermare la crescita delle ultime settimane e approfittare dell’occasione per avvicinarsi ulteriormente a quella vetta. L’appuntamento è dalle 20 per la palla a due di Udine-Milano su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi. 

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 25^ giornata di LBA si è aperta con la netta vittoria di Brescia che, battendo Napoli, aggancia in vetta alla classifica la Virtus, con cui ha però perso entrambi gli scontri diretti. Nella domenica di Pasqua Milano batte in volata Reggio Emilia e torna al terzo posto mentre proprio Bologna perde in casa contro Venezia e quindi deve condividere il primo posto. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW   GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Virtus ancora ko, Venezia sbanca Bologna 86-82

Serie A

La Virtus Bologna è in crisi, perde 86-82 in casa contro Venezia nel posticipo della 25esima...

Virtus Bologna, Luca Vildoza fuori 5-6 settimane

Basket

Luca Vildoza dovrà osservare uno stop abbastanza lungo dopo l'infortunio alla coscia patito nella...

Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky Sport

Serie A

La Virtus, reduce dal cambio in panchina e da una settimana negativa in Eurolega, mentre Venezia...

Brescia non sbaglia: Napoli battuta 100-85

Serie A

In campo senza diversi giocatori importanti da entrambe le parti, Brescia e Napoli danno vita ad...

Brescia-Napoli alle 18.15 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la sconfitta contro Reggio Emilia, Brescia torna a giocare in casa affrontando Napoli, a sua...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS