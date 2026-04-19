La Virtus vince in volata a Tortona e resta prima

La Virtus Bologna vince 74-69 in casa di Tortona nel match che apre la domenica della 27a giornata. I bianconeri la spuntano in volata grazie ai 16 punti di Alston, ai 13 di Hackett e ai 12 con 6 rimbalzi e 6 assist dell'ultimo innesto Yago Dos Santos. Cade la Bertram dopo 4 vittorie di fila in casa: non bastano i 22 con 5 triple di Vital.

Settimana perfetta per la Virtus Bologna che fa tre su tre e aggiunge il successo 74-69 sul campo di Tortona nella 27a giornata dopo le vittorie di Belgrado col Maccabi di Eurolega e in casa contro Cantù nel posticipo di lunedì dello scorso turno. La squadra di coach Nenad Jakovljevic arriva a 20-5 di record e conserva la vetta della classifica mentre per la Bertram, che rimane quinta con 15-10, arriva il terzo stop nelle ultime quattro uscite e si chiude una striscia di quattro successi casalinghi.

Bologna ha quattro giocatori in doppia cifra: brilla Alston con 16 punti, eccellente Daniel Hackett con 13, 11 dei quali nel primo tempo, e ottimo impatto dell'ultimo innesto Yago Dos Santos con 12 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Per Tortona, che chiude col 38% da due e un disastroso 7 su 33 dall'arco (1 su 20 all'intervallo), insufficienti i 22 punti di Vital, i 13 di Baldasso e i 10 con 7 assist di Hubb.

La gara è a basso punteggio nel primo tempo - 14-7 al 10', 32-25 all'intervallo, sempre per la Virtus -, poi nella ripresa Bologna allunga con le triple di Edwards e Alston, e le scorribande di Yago, e arriva a +12 sul 61-49 a inizio quarto periodo. Lì Tortona reagisce, viene presa per mano da Vital e Hubb, e arriva fino al -1. Nel finale però la Virtus non trema dalla lunetta, resta sempre davanti e pur con qualche brivido si impone 74-69, tenendo ben sotto il par una squadra che in casa viaggia di solito a 93 punti di media.