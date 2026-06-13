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Milano-Venezia, gara 2 finale Scudetto Serie A basket: il risultato LIVE

Serie A

Milano e Venezia tornano in campo per gara-2 della finale Scudetto. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi in compagnia di Andrea Bargnani e Marco Belinelli, e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto

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Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone

La Finale Scudetto 2026 si apre con la netta vittoria di Milano in Gara-1 contro Venezia per l'1-0 nella serie. Tra 48 ore, sabato sera, è in programma Gara-2, sempre ad Assago. La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno

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