Milano e Venezia tornano in campo per gara-2 della finale Scudetto. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi in compagnia di Andrea Bargnani e Marco Belinelli, e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto