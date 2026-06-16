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Venezia-Milano, Gara 3 finale Scudetto LBA in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Milano e Venezia tornano in campo per gara-3 della finale Scudetto. La squadra di coach Peppe Poeta è avanti 2-0 e può chiudere i conti conquistando il 32° tricolore della sua storia. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto

Primo appuntamento con la storia per l’Olimpia Milano di Peppe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32° Scudetto. Avanti 2-0 nella serie dopo i primi due successi a Milano, Shavon Shields e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta (in gara-2 contro Brescia) a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia di Neven Spahija però non vuole uscire di scena senza combattere e con la spinta del PalaTaliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara-4, da disputare sempre sul campo di Venezia. Partire bene sarà cruciale per i padroni di casa, visto che nelle prime due partite a fare la differenza è stata soprattutto la capacità di Milano di partire forte e di gestire poi il vantaggio nel secondo tempo, portando a casa due successi che le concedono ben tre match point per conquistare il titolo e affermare la propria supremazia in Italia dopo il successo di febbraio in Coppa Italia. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto.

Olimpia Milano-Venezia: il calendario della finale Scudetto

Tutta la serie finale tra Milano e Venezia è visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito il calendario della finale Scudetto 2026 su Sky:

  • Gara-1: Olimpia Milano-Venezia 100-80 (HIGHLIGHTS)
  • Gara-2: Olimpia Milano-Venezia  92-79 (HIGHLIGHTS)
  • Gara-3: Venezia-Olimpia Milano martedì 16  giugno dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
  • Gara-4*: Venezia-Olimpia Milano giovedì 18 giugno dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW
  • Gara-5*: Olimpia Milano-Venezia domenica 21 giugno dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW

*Se necessaria

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Serie A

Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone

La Finale Scudetto 2026 vede Milano avanti per 2-0 dopo le nette vittorie casalinghe di gara-1 e gara-2. Ora la serie si sposta a Venezia per una gara-3 in programma martedì 16 giugno e che potrebbe già assegnare il tricolore. La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno

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