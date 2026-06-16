Milano e Venezia tornano in campo per gara-3 della finale Scudetto. La squadra di coach Peppe Poeta è avanti 2-0 e può chiudere i conti conquistando il 32° tricolore della sua storia. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto

Primo appuntamento con la storia per l’Olimpia Milano di Peppe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32° Scudetto. Avanti 2-0 nella serie dopo i primi due successi a Milano, Shavon Shields e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta (in gara-2 contro Brescia) a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia di Neven Spahija però non vuole uscire di scena senza combattere e con la spinta del PalaTaliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara-4, da disputare sempre sul campo di Venezia. Partire bene sarà cruciale per i padroni di casa, visto che nelle prime due partite a fare la differenza è stata soprattutto la capacità di Milano di partire forte e di gestire poi il vantaggio nel secondo tempo, portando a casa due successi che le concedono ben tre match point per conquistare il titolo e affermare la propria supremazia in Italia dopo il successo di febbraio in Coppa Italia. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto.