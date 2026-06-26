Trasferimento della Pallacanestro Brescia a Roma: oggi il consiglio straordinario FIP

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione al campionato 2026-27 e nel primo pomeriggio è stato convocato il consiglio straordinario della FIP all’interno del quale sarà presa in esame l’operazione di trasferimento del titolo sportivo attualmente in capo a Pallacanestro Brescia all’imprenditore americano Paul Matiasic, ex proprietario di Trieste, con parallelo trasferimento a Roma

Brescia, Roma e il fresco precedente di Cremona

Un’operazione simile rispetto a quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere ratificata oggi dal consiglio straordinario della FIP era già andata in porto lo scorso maggio, quando era stata Cremona a richiedere e ottenere il trasferimento della sede a Roma per poi cedere il proprio titolo sportivo alla nuova società guidata dall’ex dirigente dei Dallas Mavericks Donnie Nelson e con la superstar dei Los Angeles Lakers Luka Doncic nelle vesti di socio. E se proprio ieri la nuova Basketball Club Roma SPQR ha mosso i primi passi con l’ingaggio di Nico Mannion, oggi la capitale potrebbe vedere lo sbarco ufficiale di una seconda squadra. I dettagli dell’operazione non sono ancora chiari, anche perché nel frattempo la possibile partecipazione alla Champions League è saltata, ma sembra ormai deciso il destino di Brescia, che proprio a 10 anni dalla storica promozione che l’aveva riportata nella massima serie dopo una lunghissima assenza dovrebbe chiudere i battenti.