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Trasferimento della Pallacanestro Brescia a Roma: oggi il consiglio straordinario FIP

Serie A

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione al campionato 2026-27 e nel primo pomeriggio è stato convocato il consiglio straordinario della FIP all’interno del quale sarà presa in esame l’operazione di trasferimento del titolo sportivo attualmente in capo a Pallacanestro Brescia all’imprenditore americano Paul Matiasic, ex proprietario di Trieste, con parallelo trasferimento a Roma

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Quella che in teoria dovrebbe essere una formalità, ovvero la raccolta e il vaglio delle richieste di iscrizione al prossimo campionato di Serie A di basket, rischia di trasformarsi in un passaggio per molti versi significativo per la pallacanestro italiana. Come ampiamente anticipato, infatti, il consiglio straordinario della FIP, convocato per oggi pomeriggio dopo la scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione fissata alle 12, dovrà prendere in esame la richiesta di cessione del titolo sportivo ora in capo a Pallacanestro Brescia a Paul Matiasic, ex proprietario di Trieste, con contemporaneo trasferimento della squadra a Roma.

Brescia, Roma e il fresco precedente di Cremona

Un’operazione simile rispetto a quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere ratificata oggi dal consiglio straordinario della FIP era già andata in porto lo scorso maggio, quando era stata Cremona a richiedere e ottenere il trasferimento della sede a Roma per poi cedere il proprio titolo sportivo alla nuova società guidata dall’ex dirigente dei Dallas Mavericks Donnie Nelson e con la superstar dei Los Angeles Lakers Luka Doncic nelle vesti di socio. E se proprio ieri la nuova Basketball Club Roma SPQR ha mosso i primi passi con l’ingaggio di Nico Mannion, oggi la capitale potrebbe vedere lo sbarco ufficiale di una seconda squadra. I dettagli dell’operazione non sono ancora chiari, anche perché nel frattempo la possibile partecipazione alla Champions League è saltata, ma sembra ormai deciso il destino di Brescia, che proprio a 10 anni dalla storica promozione che l’aveva riportata nella massima serie dopo una lunghissima assenza dovrebbe chiudere i battenti.  

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