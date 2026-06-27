L'ex proprietario della Germani Brescia, Mauro Ferrari, ha spiegato in conferenza i motivi legati alla cessione del titolo sportivo a Paul Matiasic (che ha costituito la Maxima Roma). "Non esistono progetti senza sostenibilità economica e quindi ho approfittato della presenza di Roma 2. Ci sono disponibili due titoli di Serie B e due titoli di A2 da poter acquisire per fare sì che si possa proseguire a fare basket a Brescia", ha dichiarato EUROCUP 2026/27, 6 LE ITALIANE PRESENTI: CI SONO ANCHE LE DUE ROMA

Che fine farà il basket a Brescia? Dopo la cessione del titolo sportivo della Germani a Paul Matiasic, che lo ha spostato nella Capitale creando la Maxima Roma, l'ex proprietario Mauro Ferrari ha parlato in conferenza stampa dei motivi legati a questa decisione. "Sono stati investiti circa 30 milioni di capitali. Penso che la razionalità nella sostenibilità economica di un progetto è alla base di tutto. In queste settimane buona parte della città ha perso la memoria di quanto fatto in questi cinque anni. Non esistono progetti senza sostenibilità economica. Senza di questa non si va da nessuna parte". Leggi anche La FIP conferma: Brescia diventa Maxima Roma

"Ho approfittato della presenza di Roma 2, sul conto abbiamo poco più di 500 mila euro" Mauro Ferrari è tornato poi sulla cessione alla seconda squadra della Capitale: "Su Roma 2, ho iniziato a chiacchierare in modo coerente e serio con Matiasic dal 7 giugno e ho approfittato della sua presenza perché ho pensato che il proseguo del basket a Brescia continuerà ad esserci. Perché non lo si può cancellare dalla sera alla mattina". L'ex proprietario della Germani ha poi chiarito la situazione economica attuale di Brescia: "Oggi sul conto abbiamo poco più di 500 mila euro, e non più i 30 milioni di dieci anni fa. Con l'ingresso di denaro fresco si può fare sport e continuare a fare basket all’interno del PalaLeonessa con serie diverse".