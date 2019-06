Momenti di paura per la famiglia di Alvaro Morata. Durante la sfida di venerdì tra le Isole Faroe e la Spagna, nella quale l’ex centravanti della Juventus ha giocato titolare, dei ladri armati sono infatti entrati nella casa di Madrid del giocatore dell’Atletico. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, all’interno la moglie Alice Campello e i due figli, che hanno vissuto attimi di grande spavento. L'intervento delle forze di sicurezza è stato rapido, anche se non abbastanza per fermare la banda, che è riuscita a fuggire in tempo. La polizia di Madrid ha annunciato che proseguirà le indagini per cercare di arrestare i responsabili della vicenda. Morata è stato informato di quanto accaduto solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine e quando la situazione era ormai tornata alla normalità.