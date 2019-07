Noi che nella vita combiniamo un sacco di casini, a casa e al lavoro, ma lo facciamo perché abbiamo la passione. Noi che ci mettiamo tutto quello che abbiamo dentro. A volte anche quello che non abbiamo, pur di riuscire. Noi che la gamba non la tiriamo indietro, noi che per le nostre idee tireremmo giù il mondo. Noi che diciamo quello che pensiamo. Noi che ogni tanto preferiamo la birra all’acqua. Noi che siamo imperfetti, proprio come te. Noi che la sera ci guardiamo allo specchio e sorridiamo, nonostante le ferite. Noi che siamo puliti nonostante il giudizio della gente. Noi che in fotografia, quando siamo vicini alle persone a cui vogliamo bene, mettiamo su esattamente l’espressione paciosa che hai tu quando ti ritraggono vicino a Sarah e ai bimbi. Noi che abbiamo la tua vena e tanto lo sappiamo: prima o poi, senza preavviso, si ingrossa, e ci porta a fare qualche cazzata. Non me ne ricordo una tua, a Roma, che non fosse nata dal travolgente sentimento per la tua squadra, la tua città, la tua gente. Mettiti il cuore in pace, anche a Buenos Aires verrai espulso, altrimenti non saresti tu: quando una persona ama quello che fa, succede esattamente così. Sbaglia perché non vorrebbe sbagliare. Poi resta in silenzio mentre tutti gli altri parlano, sperando di prendere il suo posto. Ma da questo punto di vista hai stravinto: nessuno lo prenderà mai. Come tu non hai preso quello di Francesco. Una poltrona può anche essere per due.