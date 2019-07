Un'accoglienza riservata solo ai grandissimi come solo i tifosi del Boca Juniors sanno fare. Dopo la "benedizione" di Diego Armando Maradona, Daniele De Rossi inizia la sua avventura in Argentina abbracciato dal calore dei tifosi "Xeneizes" che sin dalle primissime ore del mattino avevano invaso l'aeroporto di Ezeiza a Buenos Aires. Il giocatore è atterrato alle 6.19 dopo una traversata lunghissima durata quasi quattordici ore, accompagnato dalla moglie Sarah Felderbaum. De Rossi ha trovato un ambiente che forse non si aspettava: tanti cori, magliette della Roma con il suo nome, sciarpe del Boca hanno accompagnato il tragitto che il giocatore ha dovuto fare per guadagnare (a fatica) l'uscita dall'aeroporto scortato dagli uomini della security.



L'entusiasmo dei tifosi è alle stelle per l'arrivo dell'italiano che ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto chiudere la carriera con la maglia del Boca. Un sogno diventato realtà, del quale i tifosi "Xeneizes" hanno tenuto conto e per questo hanno voluto omaggiare sin da subito, con un'accoglienza calorosa, il loro nuovo giocatore. De Rossi sosterrà le visite mediche nelle prossime ore e poi verrà accompagnato alla "Casa Amarilla" dove conoscerà i suoi nuovi compagni e lo staff tecnico.



Secondo quanto trapela la presentazione sarebbe in programma domani alle 17 ore italiane, mentre il possibile esordio potrebbe esserci il prossimo 1° agosto alla Bombonera nel ritorno del match di Copa Libertadores contro l'Atletico Paranaense.