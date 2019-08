Olanda sotto schock. L'Eredivisie è cominciata la scorsa settimana e adesso è tempo della seconda giornata. A rubare la scena, però, è quanto accaduto in casa dell'AZ Alkmaar. Più precisamente, al suo impianto, ovvero l'AFAS Stadion, che ha visto crollare improvvisamente parte del tetto. Secondo quanto riportato dai media locali, a causare quella che sarebbe potuta diventare una tragedia è stato il forte vento. Per fortuna lo stadio era vuoto e quindi si sono evitati morti e feriti. A fotografare il tutto è stata la stessa società, che ha poi postato degli scatti sui propri canali social. A soprendere è la modernità dell'AFAS Stadion, costruito nel 2016, quindi appena tre anni fa. L'impianto da 17mila posti dovrebbe ospitare giovedì prossimo il Mariupol per il ritorno del terzo turno di qualificazione all'Europa League. A questo punto, però, il condizionale è d'obbligo, perché al momento lo stadio è chiaramente inagibile.

"Siamo scioccati"

L'Az Alkmaar non è rimasta in silenzio: "Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non abbia causato feriti - le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club, Eenhoorn - comunque nessuna gara verrà giocata nell'impianto finché non avremo la certezza che sarà tutto in sicurezza". E pensare che il debutto casalingo in Eredivisie era stato uno show. Solo una settimana fa, lo scorso 4 agosto, l'AFAS Stadion ospitava il Fortuna Sittard: 4-0 il risultato finale, una aopoteosi. Nella scorsa stagione, su 17 partite di campionato giocate in casa, l'AZ Alkmaar ha perso solo tre volte. Un fortino che però poteva costare caro.