Profeta in patria

Gli omaggi dal mondo del calcio sono tantissimi per Didier Drogba, ora che il suo addio al pallone è ufficiale. Sui social network come in passato. In Inghilterra come a casa propria, in Costa d’Avorio. Con la nazionale una Coppa d’Africa sfiorata e persa in finale contro l’Egitto, ma anche e soprattutto un affetto immenso come quando ritornò in patria nel 2017 e fu accolto per le strade come un vero e proprio re all’urlo di "Di-dier, Di-dier".