Impianto da 75mila posti, moderno e sempre più sicuro. Lo riporta la Bild, quotidiano tedesco che prende in esame l’Allianz Arena: parliamo della casa del Bayern Monaco, campione di Germania nelle ultime 7 edizioni (29 gli scudetti complessivi) e che disputa le proprie gare casalinghe in uno degli stadi più all’avanguardia in Europa. Effettuati 12 mesi fa gli interventi sui seggiolini delle tribune, l’impianto dei bavaresi è destinato a nuovi lavori per diventare ancora più agibile al pubblico: ad inizio 2020, infatti, il Bayern testerà un sistema chiamato Hexwave, brevettato dalla compagnia americana della Liberty Defense, che permette di individuare immediatamente armi o materiali esplosivi.

Allianz Arena a prova di bomba: nuovo sistema di sicurezza

"I tifosi non devono sentirsi come se andassero in caserma, lo stadio deve essere invitante", ha spiegato il capo della Liberty Defense. Ecco quindi che il progetto prevede il montaggio di scanner tra i quali dovranno passare i tifosi prima delle partite: gli apparecchi permettono uno scorrimento più agevole degli spettatori, afflusso accelerato rispetto ai controlli standard. Gli steward non dovranno quindi perquisire ogni singola persona, zaini o borse prima di garantire l’ingresso ai paganti. A inizio 2020 gli scanner verranno installati e testati su due ingressi dello stadio: qualora l’esito dovesse essere positivo come previsto, ne verranno aggiunti ulteriori nel resto dell’Allianz Arena pronta a rinnovarsi nel nome della sicurezza.