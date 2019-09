C'è il Lipsia ad occupare la vetta solitaria della Bundesliga: la squadra allenata da Julian Nagelsmann, che sabato ha vinto 3-0 a Brema contro il Werder rispondendo al successo del Bayern sul Colonia, è in testa a quota 13 punti: +2 sui bavaresi. La classifica vede poi un quintetto di squadre, fra le quali il Borussia Dortmund che, dopo la bella prestazione in Champions League contro il Barcellona, è stato fermato nel finale a Francoforte: nel 2-2 con l'Eintracht c'è anche la firma dell'ex Milan Andre Silva. I gialloneri sono passati in vantaggio con il belga Witsel dopo 11, ma sono stati raggiunti dal portoghese al 43'; nella ripresa i gol di Sancho (23') e il pari definitivo che arriva con un autogol di Delaney.

Protagonista della domenica di Bundes è un figlio d'arte: Marcus Thuram avrà fatto contento papà Lilian decidendo la sfida con il Fortuna Dusseldorf con una doppietta. Entrato in campo al 67', ha risolto con le sue reti un match che aveva preso una brutta piega per il Gladbach, ribaltando il Fortuna Dusseldorf che era passato in vantaggio al 6'.

Bundesliga, i risultati della 5^ giornata

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 2-2

11’ Witsel (B), 43’ A. Silva (E), 66’ Sancho (B) 88’ aut. Delaney (B)

Borussia Moenchengladbach-Fortuna Dusseldorf 2-1

6’ Adams (F), 74’ e 87’ Thuram (BM)