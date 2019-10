Nelle posizioni alte della classifica non vince nessuno in Bundesliga. Il Bayern Monaco subisce la prima sconfitta stagionale in casa contro l'Hofffenheim, mentre si concludono solo con dei pareggi Friburgo-Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen-Lipsia. Si forma così un gruppo di 4 squadre a 14 punti in vetta: Bayern Monaco, Friburgo, Lipsia e Bayer Leverkusen. In fondo alla classifica invece colpo esterno del Magonza contro il Paderborn.

Bayern Monaco-Hoffenheim 1-2

54' e 79' Adamyan (H), 73' Lewandowski (B)

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Boateng, Kimmich; Thiago, Tolisso (60' Perisic); Gnabry, Coutinho, Coman (60' Muller); Lewandowski

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Kaderabek (63' Stafylidis), Geiger, Bebou, Grillitsch (67' Nordtveit), Rudy, Hubner, Adamyan (82' Bicakcic), Akpoguma, Skov, Posch



Prima sconfitta per il Bayern Monaco in campionato che perde in casa contro l'Hoffenheim. La squadra di Kovac rimane comunque prima in classifica insieme a Lipsia, Bayer Leverkusen e Friburgo fermate sul pareggio. Succede tutto nel secondo tempo con Adayaman che porta in avanti l'Hoffenheim e Lewandowski che pareggia. Pochi minuti dopo però è ancora l'attaccante dei biancoazzurri a segnare la rete decisiva per i tre punti.

Friburgo-Borussia Dortmund 2-2

20' Witsel (B), 55' Walschmidt (F), 67' Hakimi (B), 90' aut Akanji (F)

Friburgo (3-4-3): Schwolow; Kubler, Koch, Heintz; Schmid, Abrashi (77' Petersen), Hofler, Gunter; Haber, Waldschmidt, Holer (68' Sallai)

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek (14' Brandt), Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Hazard (63' Sancho), Reus, Hakimi; Gotze



Continua la striscia di pareggi del Borussia Dortmund. Dopo quelli contro Francoforte e Werder Brema, i gialloneri conquistano solo un punto a Friburgo. Witsel e Hakimi portano per due volte in avanti il Borussia, ma nel finale è l'autogol di Akanji a dare la beffa finale ai gialloneri che mancano l'aggancio alla vetta della classifica, visto il contemporaneo passo falso del Bayern Monaco.

Bayer Leverkusen-RB Lipsia 1-1

66' Volland (B), 78' Nkunku (L)

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tah, Bender, Sinkgraven (46' Wendell), Baumgartlinger, Aranguiz, Weiser, Bellarabi (76' Diaby); Havertz, Amiri, Volland

RB Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Halstenberg, Laimer, Demme, Sabitzer (63' Schick); Forsberg, Cunha (70' Poulsen), Werner (59' Nkunku)



Pareggia il Bayer Levekusen che manca l'aggancio primo posto in classifica non approfittando del pareggio del Bayern Monaco. La squadra di Bosz non riesce a superare il Lipsia perché al gol di Volland risponde negli ultimi minuti Nkunku. Nella squadra della Red Bull spazio nel finale anche all'ex Roma Patrick Schick. Un punto che fa scontente entrambe le squadre che salgono a quota 14 punti.

Paderborn-Magonza 1-2

8' Quaison (M), 14' Zolinski (P), 32' Brosinski (M)

Paderborn (4-2-3-1): Zingerle; Drager, Kilian, Schonlau, Collins; Vasiliadis, Gjasula (64' Ritter); Proger, Zolinski, Oliveira-Souza; Michel (63' Shelton)

Magonza (4-3-1-2): Zantner; Oztunali, St. Juste, Niakhate, Brosinski; Baku, Kunede Malong, Fernandes; Boetius; Onisiwo, Quaison (77' Burkardt)



Vince il Magonza contro il Padeborn ultimo in classifica. Vittoria sofferta per la squadra di Schwarz che prima si fa rimontare, poi rischia nel finale con un rigore concesso ai padroni di casa. Dagli undici metri però Collins sbaglia concedendo i tre punti al Magonza che sale a quota 6 in classifica, allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione.

Schalke 04-Colonia 1-1

71' Serdar (S), 90' Hector (C)

Schalke 04 (4-2-3-1): Nubel; Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka; Mascarell, Serdar; Caligiuri (61' Kutucu), Harit, Uth (46' McKennie); Burgstaller

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue (80' Risse), Bornauw, Czichos, Katterbach; Skhiri, Hector; Schindler, Schaub (78' Modeste), Kainz; Terodde (70' Cordoba)

Pareggio tra Schalke 04 e Colonia, con botta e risposta nel secondo tempo. Serdar porta in vantaggio i padroni di casa al 71', risponde nel finale Hector.