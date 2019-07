Dybala fa 'il Dybala' e l'Argentina applaude, finalmente. Perché dopo sfilze di critiche, gare deludenti, dibattiti sul suo impiego da titolare, la 'Joya' segna il suo primo gol in una gara ufficiale con l'Albiceleste e fa felici gli argentini. Un golazo poi, un guizzo dei suoi: Dybala riceve il pallone, se lo allunga leggermente e poi fulmina Arias con un pallonetto.

Finalmente decisivo, protagonista, titolare accanto a Messi: "Mi sono trovato molto bene". Anche una leggera polemica al momento della sostituzione: "Volevo contribuire, a nessuno piace essere sostituito". Dybala segna, piega il Cile insieme ad Aguero e l'Argentina arriva terza in Coppa America. La Joya sorride e mostra la 'Dybala mask'.

Il riscatto di Dybala con l'Argentina

Un po' di numeri: 23 presenze e 2 reti totali con l'Albiceleste. La prima quasi un anno fa, il 21 novembre 2018 contro il Messico in amichevole (vinta 2-0). Poi più nulla fino al guizzo contro il Cile, dopo diversi match deludenti e qualche critica, soprattutto in patria.

In 23 partite Dybala ha giocato titolare solo 11 volte, in 9 di queste è stato sostituito e in una ha rimediato anche un'espulsione (nel 2016 contro l'Uruguay). Senza contare il Mondiale di Russia in cui ha giocato soltanto uno spezzone di gara, venti minuti scarsi nella sconfitta per 3-0 contro la Croazia. Troppo poco per uno come lui, uno da 20 gol a stagione, da sempre etichettato come 'l'erede di Leo Messi' con la Nazionale.

Stavolta la Joya si è preso l'Argentina per una notte grazie a un guizzo decisivo, in attesa di tornare protagonista in altre competizioni e soprattutto con la sua Juventus. L'ultima stagione è stata deludente sul piano personale, ha segnato soltanto 10 reti in tutte le competizioni, soltanto 5 in Serie A (l'anno precedente ne aveva segnate 22). Tuttavia, nonostante voci e sussurri sul suo addio, Sarri lo considera un elemento centrale ed è pronto a rilanciarlo al centro del suo gioco. Intanto la Joya si gode l'Argentina.