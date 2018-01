L'appuntamento con uno dei collaboratori più stretti di Jorge Mendes è alle 14.30 in un bel hotel vicino al Pozuelo de Alarcon. Il quartiere privato più blindato di Madrid. A mezz'ora dal centro. Il quartiere con le case più costose della città, dove vivono tanti calciatori e artisti. Dove vive anche Jorge Mendes e -un po' più in là- Cristiano Ronaldo. La troupe - 8 uomini tra tecnici e operatori - ci aspetta nel parcheggio. Salutiamo tutti e in fila indiana entriamo dentro. Il lasciapassare umano è l'uomo di Jorge Mendes. Entriamo nel quartiere e superiamo laghi artificiali, piscine, ville e villette. Tutte basse, molto simili in realtà tra di loro nell'architettura. Vietato fare fotografie e video lungo le strade, con la sicurezza privata che controlla ogni ingresso. Apre e chiude la sbarra. Se non si è ospiti attesi, si resta fuori. Noi siamo ospiti di Jorge Mendes e la piccola carovana di mezzi TV e auto si ferma nel parcheggio. Lo spazio c'è. Sky Sport è attesa per organizzare il collegamento in diretta con i Global Soccer Awards, il tradizionale appuntamento natalizio di Dubai. Toccherà per primo al padrone di casa Jorge Mendes salutare in mondovisione seduto sul suo divano. Per gli altri due ospiti speciali c'è tempo. Non è una bella giornata in casa Mendes, una preoccupazione familiare tiene il manager incollato al telefono. Ma l'ospitalità è unica. Per tutto il gruppo di lavoro (e siamo una dozzina di persone) è pronto il pranzo. Ogni desiderio viene esaudito. I tempi però iniziano a essere stretti. La diretta non aspetta nessuno. E bisogna trasformare il salotto in un vero set, con luci, telecamere, fili, collegamenti. Una vera invasione di uomini e mezzi.