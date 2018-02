No, la notizia non è il ritiro dal calcio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese continuerà a giocare, e probabilmente a vincere. Perché è questo quello a cui ormai è abituato e ha abituato tutti quanti. Gol, gol, gol. E tanti di quei trofei da non sapere più dove metterli. Non c’è appagamento nelle parole rilasciate al canale YouTube brasiliano Desimpedidos, un sentimento che non è evidentemente nelle sue corde. C’è però una lucida e inevitabile analisi della sua carriera, evidentemente non ancora giunta al suo termine: “Quando mi ritirerò sarò felice e soddisfatto, ho vinto tutto quello che si poteva vincere”. Già, difficile dargli torto. Anche perché dalla sua parte ci si mette proprio il palmarès personale. In Inghilterra ha fatto quattro su quattro nei trofei nazionali (campionato, coppe e supercoppa), in Spagna tre su tre. In Europa anche. Premi individuali? Meglio non parlarne. Ci pensa lui: “Non avrei mai immaginato di vincere cinque volte il Pallone d’Oro”.