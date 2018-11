Se n’era già accorto il Milan di Gattuso, battuto 2-1 a San Siro in Europa League prima del pareggio imposto dai rossoneri al Benito Villamarín. Al comando da imbattuto del proprio girone con 8 punti, il Betis Siviglia si sta togliendo enormi soddisfazioni pure nella Liga: non inganni il 12° posto in classifica, d’altronde gli andalusi si sono tolti lo sfizio di espugnare il Camp Nou. Pazzo 4-3 finale per la squadra di Quique Setién vittoriosa grazie ai gol di Firpo e dell’ex viola Joaquín, del talentuosissimo Lo Celso e di Canales dai trascorsi al Real Madrid. Nulla da fare per il rientrante Leo Messi a segno con una doppietta così come per Valverde, allenatore al tappeto dopo 26 mesi d’imbattibilità casalinga: se la Pulga ha ricominciato da dove aveva lasciato, i problemi arrivano da una difesa vulnerabile sebbene la leadership del campionato sia ancora blaugrana. Troppe le 18 reti concesse in 12 giornate, trend che in Catalogna non si registrava da decenni. Al fischio finale le telecamere avevano indugiato sul battibecco tra Piqué e Suarez, chi ha convinto in termini di sportività è stato invece Sergio Busquets.