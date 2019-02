Il Barcellona è la prima finalista di Coppa del Re, traguardo che raggiunge per il sesto anno di fila. Vi approda dopo aver ammutolito il Bernabeu, travolgendo il Real Madrid con un 3-0 nella semifinale di ritorno, dopo l'1-1 dell'andata. Una batosta, per i blancos, specialmente per come il risultato si è materializzato, quasi all'improvviso.

Primo tempo di marca Real con le migliori occasioni sui piedi di Vinicius, a tratti imprendibile, e Benzema; e anche dopo l'intervallo è la squadra di Solari a rientrare più determinata. Messi, mai in partita, e compagni, si limitano a qualche ripartenza, ed è proprio da una di queste che nasce il vantaggio di Suarez, imbeccato da Dembelé. Il Real stordito prova a rimettersi in carreggiata, Solari manda in campo anche Bale, ma proprio un minuto dopo l'ingresso del gallese, una nuova progressione di Dembelé, con altro pallone servito al centro per Suarez, porta al 2-0 Barça, con l'autogol di Varane nel tentativo di anticipare il Pistolero. Al Bernabeu cala il silenzio, ma il peggio deve ancora arrivare. Passano infatti 3' e Suarez se ne va ancora via, costringendo Casemiro a stenderlo in area. Messi gli cede il rigore e lui lo trasforma con un morbidissimo cucchiaio.

Un Barcellona cinico come non mai vince così umiliando il Real in casa propria e adesso aspetta in finale la vincente di Siviglia-Betis (2-2 all'andata). Per il Real Madrid solo la magra consolazione di poter cercare immediatamente una rivincita, dato che sabato sarà nuovamente ora di Clasico, questa volta per il campionato.