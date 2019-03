Con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane è pronto a riprendersi un posto da protagonista nel Real Madrid. Complice qualche infortunio di troppo, una forma fisica non perfetta e un rapporto completamente deteriorato con l'ex allenatore Santiago Solari che lo ha portato ai margini del progetto Real, Isco è stato tra i giocatori che maggiormente hanno deluso fino a questo momento della stagione. Ma il ritorno in panchina di Zidane potrebbe rappresentare una svolta anche per il talento spagnolo. "Zidane lo conosciamo tutti, come giocatore e allenatore. È una buona notizia per tutti che sia tornato, lui ama il Real Madrid e lo ha dimostrato prendendo questa decisione", ha ammesso proprio Isco. "Questa non è stata sicuramente la nostra annata migliore, ma da ora in avanti lavoreremo per riportare il club dove merita. La storia ci costringe a farlo ancora con più forza", ha proseguito lo spagnolo.

"Obiettivo vincerle tutte"

Isco ha poi analizzato la difficile stagione del Real guardando però con ottimismo al futuro: "Cercheremo di vincere tutte le ultime partite che restano da qui a fine campionato, è molto difficile ma il cambiamento è iniziato e abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi". Isco che fino a questo momento della stagione ha collezionato 26 presenze tra tutte le competizioni, realizzando quattro gol e fornendo un assist vincente ai compagni.